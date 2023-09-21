ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по незаконным военным объектам в Сирии

Командование Армии обороны Израиля объявило, что сегодня, 21 сентября, танками ЦАХАЛа были обстреляны два военных объекта на территории Сирии, в районе Эйн-Альтина, недалеко от израильской границы.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о военной инфраструктуре, возведенной в нарушение соглашения о разделении от 1974 года. Удар был нанесен после того, как 20 сентября наблюдатели ЦАХАЛа выявили второе незаконное сооружение на этой территории.

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"ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за все, что происходит на территории этой страны, и не допустит попыток нарушать соглашение о разделении", – сказано в заявлении армейской пресс-службы.

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Ранее сирийские источники заявляли, что 21 сентября израильский беспилотник нанес ракетный удар по мотоциклу в районе Байт-Джин, к юго-западу от Дамаска, недалеко от израильской границы. Сообщалось, что в результате этой атаки были убиты "двое мотоциклистов". Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) отмечала, что пока невозможно достоверно утверждать, что атака была осуществлена израильским БПЛА. Не исключалось, что по мотоциклу был выпущен снаряд или ракета "земля-земля". Названы имена убитых: Али Акаша и Захар ас-Саади.

Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на неофициальные сирийские источники писал, что убитые, по всей видимости, были активистами палестинского "Исламского джихада". Однако издание "Аль-Ахад", ассоциированное с "Исламским джихадом", отвергает это предположение.

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Но Байт-Джин находится примерно в 25 км к северу от Эйн-Альтины.

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Информация уточняется.