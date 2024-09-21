Израиль Вновь "Цева адом" на севере Израиля время публикации: 21 сентября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 15:01 David Cohen/Flash90 Сигнал воздушной тревоги слышен в населенных пунктах Горен, Эйлон, Идмит, Араб аль-Арамше. Израиль СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2024 Воздушная тревога на Голанских высотах // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2024 Обстрел из Ливана: одна из ракет упала возле синагоги в окрестностях Цфата // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2024 Воздушная тревога на севере Израиля