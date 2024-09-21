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Израиль

Вновь "Цева адом" на севере Израиля

время публикации: 21 сентября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 15:01
Вновь "Цева адом" на севере Израиля
David Cohen/Flash90

Сигнал воздушной тревоги слышен в населенных пунктах Горен, Эйлон, Идмит, Араб аль-Арамше.

Израиль
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