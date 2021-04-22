Основатель ЗАКА Йегуда Меши Захав в критическом состоянии после попытки суицида

Основатель организации ЗАКА Йегуда Меши Захав, оказавшийся недавно в центре скандала после обвинений в сексуальных преступлениях, попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщают все ведущие израильские СМИ.

Реанимационная бригада службы скорой помощи МАДА доставила его в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Его состояние оценивается как критическое.

Из больницы "Шаарей Цедек" сообщают, что состояние Йегуды Меши Захава удалось стабилизировать. Врачи борются за его жизнь.

Сегодня вечером в эфир на 12-м канале ИТВ должна выйти программа "Увда", посвященная расследованию обвинений в адрес Меши Захава.

11 марта сайт газеты "Гаарец" опубликовал статью, в которой утверждалось, что на протяжении нескольких десятилетий основатель спасательной организации ЗАКА, лауреат Премии Израиля в номинации "дело всей жизни" Йегуда Меши Захав совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, мальчиков и девочек, а также в отношении взрослых женщин. В публикации утверждалось, что многим в религиозной общине было известно об этом, так как он не только не скрывал происходящее, но и хвастался своими "сексуальными победами". Издание приводило свидетельства шести человек, якобы ставших жертвами Йегуды Меши Захава. Однако ни одна из предполагаемых жертв не обращалась в полицию. Статья открывалась с истории изнасилования девушки из религиозной семьи в 2011 году. Семья девушка испытывала серьезные финансовые трудности, и Йегуда Меши Захав предложил свою помощь. Во время одной из встреч девушка была изнасилована. Пострадавшая утверждает, что Йегуда Меши Захав во время той встречи ее предупредил: если она пожалуется, ее "случайно" собьет амбуланс ЗАКА. Девушка поделилась случившимся с несколькими знакомым, после чего делом заинтересовалась полиция. Пострадавшая согласилась поговорить со следователями, но отказалась подавать официальную жалобу. Это дело было закрыто за недостаточностью улик. Издание приводило также рассказ Н., ныне 41-летнего мужчины, который утверждает, что в 1996 году, в 16-летнем возрасте, он познакомился с Йегудой Меши Захавом, которому было тогда 36 лет. Утверждается, что взрослый мужчина в течение долгого времени имел с мальчиком сексуальную связь. "Всем было известно, что я его шлюха", – цитируовало издание слова Н. Газета "Гаарец" также приводила рассказ 26-летнего мужчины, который утверждает, что стал жертвой сексуальных домогательств в 5-летнем возрасте, и историю 43-летнего мужчины, который утверждает, что познакомился с героем статьи в 1992 году, будучи 14-летним подростком.

Йегуда Меши Захав заявлял редакции "Гаарец", что с тех пор, как ему была вручена Премия Израиля, он получает анонимные угрозы. Он говорил, что в редакцию обратились люди, которые в течение многих лет пытаются нанести ему и его организации ущерб, преследуя свои личные цели и интересы. Лидер ЗАКА заявил, что цель публикации – "уничтожить его", но он, пока у него есть силы, "продолжит служить народу Израиля и государству Израиль, как это делал всю свою жизнь".

Через несколько дней после публикации "Гаарец" Меши Захав заявил, что отказывается от Премии Израиля и приостанавливает свою руководящую деятельность в организации ЗАКА. При этом он назвал выдвигаемые против него обвинения "необоснованными сплетнями" и "сведением счетов". В связи с высоким положением подозреваемого и тяжестью выдвигаемых против него обвинений проверкой данных занялось управление полиции по борьбе с особо тяжкими преступлениями (ЛАХАВ-433). Руководство организации ЗАКА собрало всех сотрудников и призвало их обратиться в полицию, если у них есть какая-либо информация о нарушениях со стороны Меши Захава.