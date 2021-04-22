СМИ: Меши Захав предпринял попытку самоубийства накануне ареста

По информации 13-го канала, полиция намеревалась в ближайшие дни взять под стражу экс-главу организации ЗАКА Йегуду Меши Захава. Вечером 21 апреля за его домом было установлено наблюдение, а утром следующего дня он предпринял попытку самоубийства.

Эфраим Димри, адвокат Йегуды Меши Захава, сообщил журналистам, что он встречался с ним накануне вечером. По словам адвоката, Меши Захав был расстроен, но ничего не указывало на то, что он намеревается покончить с собой. Меши Захав утверждал, что он невиновен, и никогда не встречался с людьми, которые, как пишут СМИ, стали жертвами его домогательств.

12-й и 13-й телеканалы сообщили, что в записке, найденной в доме Меши и которая в данный момент приобщена к делу, он также отрицает свою вину. "Меня уже обвинили в педофилии, некрофилии, осталось только обвинить в каннибализме. Нелепая куча обвинений", - писал Меши Захав.

Вечером 22 апреля 12-м телеканалом была показана программа "Увда", посвященная Меши Захаву и обвинениям в его адрес. В это время главный герой программы находился в больнице "Шаарей Цедек" после попытки суицида. Его состояние оценивается врачами как критическое.

Перед эфиром журналисты, проводившие расследование, объяснили, почему было принято решение показать программу, несмотря на случившееся. По их словам, в результате действий Меши Захава пострадали десятки людей, и они имеют право быть услышанными.

Авторы программы отмечают, что первый раз Меши Захав был допрошен по подозрению в сексуальных домогательствах к 20 молодым людям, юношам и девушкам, восемь лет назад. Но это дело по необъяснимой причине было закрыто.

Один из героев программы, взрослый мужчина, утверждающий, что в 12-летнем возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Меши Захава, считает, что расследование в отношении основателя ЗАКА не было завершено из-за "кода молчания", которого придерживаются члены религиозной общины.