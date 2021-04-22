Сирена прозвучала возле Димоны. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии

В ночь на 22 апреля сирена системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучала в поселке Абу-Кринат, находящемся в четырех километрах к северу от Димоны. Система "Цева адом" сработала в 01:41.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные специалисты проверяют причину срабатывания тревожной сирены.

Новостная служба корпорации "Кан" в своем "твиттере" сообщила, что в Иерусалиме и Модиине был слышен взрыв.

Военный аналитик Бабак Тагвай в своем "твиттере" написал со ссылкой на неофициальный источник, что причиной срабатывания системы предупреждения стал беспилотный летательный аппарат.

Позднее Бабак Тагвай уточнил, что ракета, возможно, "Фатех-110", была запущена с территории на севере Сирии в сторону ядерного реактора в Димоне.

Цахи Дадуш, корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАл" написал в своем блоге: "Похоже, речь не идет о ракетном обстреле. Это другое происшествие".

Около 02:30 сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о том, что силы противовоздушной обороны отражают атаку ВВС Израиля в районе Аль-Дамир, недалеко от Дамаска.

В 03:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была предпринята попытка обстрела израильской территории из Сирии. Ракета земля-воздух упала в Негеве. В ответ на ракетный обстрел израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.