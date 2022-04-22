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Тель-Авив:
16 - 22°
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NEWSru.co.il :: В Израиле22 апреля 2022 г., 05:21

Прогноз погоды на 22 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность

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Прогноз погоды на 22 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 22 апреля, температура повысится (особенно во внутренних и горных районах) и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. Ночью туман в низинах в прибрежных районах и на северо-западе Негева. Во второй половине дня усилится северный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 14-28 градусов, в Тель-Авиве – 12-22, в Хайфе – 12-22, в Эйлате – 18-34, в Беэр-Шеве – 10-26, в Мицпе-Рамоне – 14-26, на побережье Мертвого моря – 18-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-23, в Ариэле – 15-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-33, на Голанских высотах – 10-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 50-140 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В субботу будет тепло и облачно. В воскресенье-понедельник – солнечно и тепло.

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