СМИ: Регев намерена убедить Лапида принять участие в церемонии Дня Независимости

Министр транспорта Мири Регев, ответственная за проведение церемонии Дня Независимости, в субботу вечером намерена позвонить главе оппозиции Яиру Лапиду, чтобы попытаться убедить его принять участие в государственной церемонии на горе Герцля, пишет "Мако".

Напомним, что 19 апреля глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что не примет участие в церемонии зажжения факелов на горе Герцля в День Независимости. Тогда, обращаясь к Регев, он написал в Twitter: "Мое кресло останется пустым, потому что вы не оставили мне выбора. Я всей душой люблю государство Израиль, но давайте скажем честно: за три месяца вы разорвали на части израильское общество и никакие фальшивые фейерверки этого не могут скрыть. Если бы единство народа Израиля было для вас так важно, вы бы не стремились уничтожить израильскую демократию, а стремились бы работать на благо государства Израиль".

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен принять участие в церемонии зажигания факелов в День Независимости на Горе Герцля, однако его выступление будет записано заранее. Отмечалось также, что Мири Регев распорядилась "в случае провокаций" прекратить прямую трансляцию с Горы Герцля и пустить в эфир запись генеральной репетиции.

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Лапид давал понять, что он не готов присутствовать на мероприятии, где в записи будет транслироваться речь Нетаниягу. Он также высказывал недовольство по поводу мер, которые намерены принять в коалиции для того, чтобы не допустить публичных проявлений протеста во время торжественных церемоний Дня Памяти и Дня Независимости.

При этом Лапид отмечает, что в прошлом году, когда главой правительства был Нафтали Беннет, Биньямин Нетаниягу не участвовал в церемониях Дня Независимости. Лидер оппозиции подчеркнул: "Я просто не участвую в правительственных пропагандистских мероприятиях". При этом он отметил, что придет, как и многие другие израильтяне, на кладбище в День Памяти.

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В то же время премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, лидер оппозиции Яир Лапид и лидер партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц подписали письмо, в котором призвали граждан "оставить споры и протесты за пределами кладбищ в День Памяти". Причиной совместного письма стало обращение сотен семей, потерявших близких в войнах и терактах, к председателю организации "Яд ле-Баним" Эли Бен-Шему с требованием не дать возможность политикам принять участие в церемониях, посвященных Дню памяти погибших в войнах Израиля и терактах. Кроме того, в правительстве опасаются, что противники юридической реформы могут выйти на улицы в этот день. В письме Нетаниягу, Лапида, Ганца и Галанта содержится напоминание о том, что День Памяти свят в равной степени для всех израильтян. К этому призыву присоединились мэры и представители местной власти десятков населенных пунктов.