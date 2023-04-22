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    В Израиле

    На израильском побережье Средиземного моря необычно высокая для апреля концентрация медуз

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    На израильском побережье Средиземного моря необычно высокая для апреля концентрация медуз
    Фото NEWSru.co.il

    Пляжный сезон только начинается, а концентрация медуз в прибрежной полосе Средиземного моря в Израиле уже необычно высока. Медузы в настоящее время встречаются практически по всему побережью, отмечает сайт Meduzot.co.il.

    Формально купальный сезон в Израиле в этом году начался 29 марта (и продлится до 14 октября). На официальных пляжах есть спасатели, там можно купаться. На других пляжах по закону купание не разрешено. Однако многие отдыхающие с этим правилом не считаются.

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    Сегодня, в субботу 22 апреля, и в ближайшие дни тепло – температура на побережье Средиземного моря от 20 до 22 градусов, температура воды – около 20 градусов. Высота волн около 1 метра, прилив. Поскольку дно около израильского побережья песчаное, то вода в условиях прилива и довольно заметного волнения мутная, разглядеть медуз в ней сложно, даже при плавании в маске.

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    При этом в субботу на побережье множество отдыхающих, многие из которых заходят в воду. Подчеркиваем: следует соблюдать осторожность.

    Медузы израильского побережья Средиземного моря

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    Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

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    Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

    "Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

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    Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

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    Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

    Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

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    Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

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    Меры предосторожности

    Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

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    Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

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    Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

    При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

    Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

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    В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

    Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

    Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

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