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    В Израиле

    СМИ: премьер-министр Нетаниягу не намерен продвигать в ближайшие полгода юридическую реформу

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: премьер-министр Нетаниягу не намерен продвигать в ближайшие полгода юридическую реформу
    Yonatan Sindel/Flash90

    В минувшие выходные израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники, приближенные к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он не собирается продвигать юридическую реформу во время летней сессии Кнессета.

    Это означает, что реформа не будет продвигаться до окончания осенних праздников, то есть в ближайшие полгода.

    По словам приближенных Нетаниягу, он намерен сфокусироваться в первую очередь на утверждении бюджета, а затем на проведении законов, которые повысят его личную популярность и рейтинг его правительства.

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    Нетаниягу также намерен посвятить ближайшие недели стабилизации ситуации в "Ликуде". По словам его приближенных, премьер-министр чувствует, что его контроль за ситуацией ослаб.

    В то же время, министр по делам культуры и спорта Мики Зоар заявил в эфире "Кешет", что реформа будет осуществлена. "Я не знаю, в каком масштабе, я не знаю в каком темпе, но реформа будет", – заявил он.

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