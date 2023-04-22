СМИ: премьер-министр Нетаниягу не намерен продвигать в ближайшие полгода юридическую реформу
В минувшие выходные израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники, приближенные к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он не собирается продвигать юридическую реформу во время летней сессии Кнессета.
Это означает, что реформа не будет продвигаться до окончания осенних праздников, то есть в ближайшие полгода.
По словам приближенных Нетаниягу, он намерен сфокусироваться в первую очередь на утверждении бюджета, а затем на проведении законов, которые повысят его личную популярность и рейтинг его правительства.
Нетаниягу также намерен посвятить ближайшие недели стабилизации ситуации в "Ликуде". По словам его приближенных, премьер-министр чувствует, что его контроль за ситуацией ослаб.
В то же время, министр по делам культуры и спорта Мики Зоар заявил в эфире "Кешет", что реформа будет осуществлена. "Я не знаю, в каком масштабе, я не знаю в каком темпе, но реформа будет", – заявил он.
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