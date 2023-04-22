16-я суббота протестов. Акции в десятках городов Израиля

В субботу, 22 апреля, вечером, в Израиле возобновились массовые протесты против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 16-я суббота протестов.

Уже с 16:30 улицы, ведущие к театру "Габима" в Тель-Авиве были закрыты для движения транспорта, а к 18:30 протестующие начали собираться на площади возле театра и улице Каплан. Как обычно, самая массовая акция проходит в Тель-Авиве, однако в последние субботы заметно выросло число участников демонстраций в Хайфе и других крупных городах.

adv_11 incontent_1

На этот раз акции проходят на перекрестке Каркур, в Рамат а-Шароне, Араде, Кирьят-Тивоне, Модиине и десятках других городов и населенных пунктов.

adv_12 m_ar_1

Акции в поддержку реформы также состоятся, по крайней мере, в трех городах: Тель-Авиве, Хадере и Рош-Аине.