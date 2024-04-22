x
22 апреля 2024
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2024
|
22 апреля 2024
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны террористы, совершившие автомобильный теракт в Иерусалиме

время публикации: 22 апреля 2024 г., 10:10 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 10:53
Задержаны террористы, совершившие автомобильный теракт в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция уведомила о задержании двух террористов, которые утром 22 апреля совершили автомобильный теракт в Иерусалиме. Задержанные переданы следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Утром 22 апреля в Иерусалиме автомобиль сбил трех пешеходов в двух разных местах – на улице Тхелет Мордехай и на улице Ирмиягу. Расстояние между местами, где произошли наезды, около 100 метров. Три человека получили травмы. По данным службы "Маген Давид Адом", они травмированы легко.

Пресс-служба полиции заявляла: был совершен теракт. Двое террористов на автомобиле сбили людей, потом вышли из машины, в руках одного из них был самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло"), но оружие заклинило при попытке открыть огонь, и террорист его бросил. После чего террористы сбежали. К розыску террористов были привлечены значительные силы полиции и погранслужбы. Примерно через два часа после нападения полиция сообщила, что террористы задержаны.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2024

Теракт в Иерусалиме: автомобиль сбил трех пешеходов в двух разных местах, найдено оружие