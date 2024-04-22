В Ливане сбит беспилотник ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения ливанских источников, согласно которым боевикам "Хизбаллы" удалось сбить израильский беспилотник.

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что в сторону БПЛА была запущена ракета земля - воздух, аппарат был поврежден и упал на территории Ливана. Тип аппарата в сообщении военных не уточняется.

Самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали объект военной инфраструктуры "Хизбаллы", использовавшийся для запуска ракеты.

Армия обороны Израиля проводит расследования по факту потери беспилотного аппарата.