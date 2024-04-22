ЦАХАЛ наносит удары по объектам террора на юге, в центре и на севере Газы

Источники в секторе Газы сообщают об активизации боевых действий ЦАХАЛа в вечерние часы на юге, в центре и на севере сектора Газы.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе (на юге сектора) и в лагере беженцев Бурейдж (в центральной части).

Информационное агентство "Шехаб" передало, что в Байт-Хануне с беспилотников были обстреляны палатки для перемещенных лиц.

Израильская артиллерия обстреливает окраины Байт-Лахии и Джабалии.