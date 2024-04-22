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Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по объектам террора на юге, в центре и на севере Газы

время публикации: 22 апреля 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 21:49
ЦАХАЛ наносит удары по объектам террора на юге, в центре и на севере Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Источники в секторе Газы сообщают об активизации боевых действий ЦАХАЛа в вечерние часы на юге, в центре и на севере сектора Газы.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе (на юге сектора) и в лагере беженцев Бурейдж (в центральной части).

Информационное агентство "Шехаб" передало, что в Байт-Хануне с беспилотников были обстреляны палатки для перемещенных лиц.

Израильская артиллерия обстреливает окраины Байт-Лахии и Джабалии.

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