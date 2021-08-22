Частные публичные больницы объявили, что прекращают принимать новых пациентов с коронавирусом

Директора семи частных публичных больниц объявили, что с понедельника, 23 августа, они не будут принимать новых пациентов с коронавирусом, и переходят на работу по субботнему расписанию.

В администрации больниц заявляют, что министерство финансов нарушило данные им в январе обещания, и около половины обещанной суммы, которую государство обязалось перевести до июня, они не получили.

Финансовый кризис привел к тому, что клинки не могут получить от поставщиков необходимое оборудования и препараты.

Радиостанция "Кан Бет" вела прямую трансляцию с пресс-конференции, которую провели директора семи клиник. "В сложившейся ситуации мы не можем продолжать лечение больных. У нас нет оборудования, лекарств и денег на зарплаты. Совесть говорит нам, что мы должны прекратить лечение пациентов с коронаирусом", - заявил Офер Мерин, гендиректор больницы "Шаарей Цедек". Гендиректор одной из больниц в Нацерете заявил, что больница испытывает нехватку препаратов для химиотерапии, нет кислорода для больных, нуждающихся в поддержке дыхания.