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    В Израиле

    На этой неделе и в начале следующей во внутренних районах Израиля будет очень жарко и сухо

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    На этой неделе и в начале следующей во внутренних районах Израиля будет очень жарко и сухо
    Yoav Ari Dudkevitch/Flash90

    Начиная с вторника, 23 августа, до конца этой и начала следующей недели ожидается последовательное повышение температуры.

    В Израиле установится очень жаркая погода, особенно во внутренних и северных районах, где будет жарко и сухо. При этом на побережье Средиземного моря, Эйлатского залива и даже на берегу Мертвого моря температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной.

    23-28 августа в Иерусалиме днем температура будет подниматься до 30-35 градусов, в Иудее и Самарии – до 32-35, в Негеве – до 34-37, на Голанских высотах – до 33-43, на побережье озера Кинерет – до 35-46, в Иорданской долине – до 38-45.

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    Рекомендации медиков

    В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

    О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

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    На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых помещениях. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

    Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

    При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

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    Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

    Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить. Другой вариант – занятия спортом в кондиционируемых залах.

    При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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    Требования пожарных

    Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.

    Пожарная служба будет работать в состоянии повышенной готовности.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2022
    Прогноз погоды на 22 августа: небольшое понижение температуры, переменная облачность
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