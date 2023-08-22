Стрельба возле деревни Абу-Снан: убиты четыре человека

Возле деревни Абу-Снан, на севере Израиля, неизвестными (или неизвестными) были расстреляны четыре человека. Они скончались от полученных ран до приезда "скорых".

Из пресс-службы "Маген Давид Адом" сообщили, что в телефонную службу 101 в 19:21 поступило сообщение о четырех раненых в Абу-Снане. К месту происшествия отправлены "скорые" и реанимационные автомобили.

По оценкам парамедиков, всем убитым от 30 до 50 лет.

adv_12 m_ar_1

Радиостанция "Кан Бет" передает, что резня произошла в районе сельскохозяйственных посадок возле Абу-Снана.

adv_13 incontent_1

Сайт "Мако" написал, что парамедиков, приехавших для оказания первой помощи раненым, местные жители забросали камнями.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования.

adv_14 m_ar_2

Несколькими часами ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя убийство генерального директора муниципалитета Триры, пообещал, что будут задействованы все средства, включая ШАБАК и полицию, чтобы победить преступность. "Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем ее и в арабском секторе Израиля. Все граждане Израиля должны жить в безопасности, а не в тени угрозы внутреннего терроризма", – заявил Нетаниягу.

adv_15 incontent_2

С начала 2023 года в арабском секторе были убиты 156 человек.