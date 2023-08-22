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    В Израиле

    Стрельба возле деревни Абу-Снан: убиты четыре человека

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    Стрельба возле деревни Абу-Снан: убиты четыре человека
    Gershon Elinson/Flash90

    Возле деревни Абу-Снан, на севере Израиля, неизвестными (или неизвестными) были расстреляны четыре человека. Они скончались от полученных ран до приезда "скорых".

    Из пресс-службы "Маген Давид Адом" сообщили, что в телефонную службу 101 в 19:21 поступило сообщение о четырех раненых в Абу-Снане. К месту происшествия отправлены "скорые" и реанимационные автомобили.

    По оценкам парамедиков, всем убитым от 30 до 50 лет.

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    Радиостанция "Кан Бет" передает, что резня произошла в районе сельскохозяйственных посадок возле Абу-Снана.

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    Сайт "Мако" написал, что парамедиков, приехавших для оказания первой помощи раненым, местные жители забросали камнями.

    Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования.

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    Несколькими часами ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя убийство генерального директора муниципалитета Триры, пообещал, что будут задействованы все средства, включая ШАБАК и полицию, чтобы победить преступность. "Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем ее и в арабском секторе Израиля. Все граждане Израиля должны жить в безопасности, а не в тени угрозы внутреннего терроризма", – заявил Нетаниягу.

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    С начала 2023 года в арабском секторе были убиты 156 человек.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2023
    В расследовании убийства гендиректора муниципалитета Тиры принимает участие ШАБАК
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Августа 2023
    В Тире убит гендиректор муниципалитета, ранены еще два человека
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