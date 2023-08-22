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    В Израиле

    Палестинские источники: по подозрению в теракте возле Хеврона задержаны братья Закар и Махмуд Натир

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    Палестинские источники: по подозрению в теракте возле Хеврона задержаны братья Закар и Махмуд Натир
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Утром во вторник, 22 августа, в палестинских источниках появилась информация о том, что братья Закар и Махмуд Натир из Хеврона были задержаны израильскими спецслужбами по подозрению в совершении теракта на Хевронском нагорье и убийстве Бат-Шевы Нигри.

    Накануне сообщалось, что в ходе допроса задержанные подтвердили свою причастность к этому теракту. У них найдено оружие – автоматическая винтовка М-16, которое могло быть использовано при обстреле автомобиля израильтян.

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    21 августа между деревней Ятта и южной промышленной зоной Хеврона, недалеко от штаба региональной бригады ЦАХАЛа "Йегуда" из автомобиля была обстреляна машина, в которой находились трое израильтян – мужчина, женщина и девочка шести лет. В результате теракта была убита 40-летняя Бат-Шева Нигри, мать троих детей. Тяжелые ранения получил 39-летний Арье Готлиб, он находится в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве. Девочка не пострадала.

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    "Батальоны мучеников аль-Аксы", боевое крыло ФАТХа, взяли на себя ответственность за теракт. В заявлении, распространенном группировкой, говорится, что теракт был осуществлен в "память о поджоге мечети Аль-Акса в 1969 году, и как напоминание о преступлениях сионистского врага".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2023
    Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту, в результате которого была убита Бат-Шева Нигри
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