Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 августа: операция спецназа в Рафиахе

В ночь на 22 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора, в том числе в "гуманитарной зоне". Удары наносятся по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт-Лахии, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Салман в районе Таль аз-Заатар, к востоку от Джабалии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали восточные районы Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Джадайл в Нусейрате, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Дабаки в районе Аль-Батания в Аль-Магази, есть убитые и раненые.

На юге сектора: источники в Газе утверждают, что израильский спецназ провел задержания в палаточном лагере в Рафахе (Рафиахе), проникнув в него под видом сотрудников "скорой помощи" и добровольцев гражданской обороны.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 22 августа.