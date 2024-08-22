ЦАХАЛ: в Рафиахе около школы найдено оружие террористов, которые использовали мешки UNRWA
время публикации: 22 августа 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 15:07
ЦАХАЛ сообщает, что бойцы 50-го батальона бригады "Нахаль" (162-я дивизия), действуя в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы, обнаружили около здания школы оружие, боеприпасы, амуницию, документы и различное оборудование для осуществления диверсий. Причем ряд предметов был спрятан в "фирменных" мешках UNRWA для гуманитарной помощи.
В частности, в мешках с лого UNRWA были спрятаны взрывные устройства и катушки с проводами для приведения их в действие.
Сообщается, что в указанном районе ВВС ЦАХАЛа уничтожили группы вооруженных террористов и оборудованные ими помещения.