Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу температура немного понизится. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры.