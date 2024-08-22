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Израиль

Арестован врач, работавший в "Сороке", который вступил в ряды "Исламского государства"

время публикации: 22 августа 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 10:45
Арестован врач, работавший в "Сороке", который вступил в ряды "Исламского государства"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) уведомляют об аресте 34-летнего Мухаммада Аззама – гражданина Израиля, жителя Беэр-Шевы родом из Нацерета, который работал врачом в медицинском центре "Сорока".

В ходе следствия было установлено, что Мухаммад Аззам вступил в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ), дал присягу верности этой группировке. Также доказано, что в течение длительного времени подозреваемый просматривал в интернете материалы, связанные с деятельностью ИГ.

8 августа прокуратура Южного округа предъявила обвинительное заключение по этому делу.

Однако только 22 августа была разрешена к публикации информация о проведенном расследовании.

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