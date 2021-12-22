Депутат Бен-Гвир вытащил пистолет в ходе конфликта в "Ганей Тааруха"
На стоянке выставочного комплекса "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве произошел конфликт между депутат Кнессета Итамаром Бен-Гвиром ("Ционут Датит") и сторожами-арабами.
Конфликт вспыхнул из-за того, что депутат якобы припарковал машину в запрещенном месте. По словам охранников, на просьбу переставить автомобиль Бен-Гвир заявил, что он депутат и ему можно парковаться там, где он считает нужным.
Как утверждает Бен-Гвир, в ходе спора между ним и сторожами на стоянке он почувствовал себя "под угрозой" и поэтому вытащил пистолет, и продолжил беседу уже с оружием в руках.
Инцидент был завершен с прибытием полиции. Бен-Гвир подал на охранников жалобу.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 октября 2021
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