Депутат Бен-Гвир вытащил пистолет в ходе конфликта в "Ганей Тааруха"

На стоянке выставочного комплекса "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве произошел конфликт между депутат Кнессета Итамаром Бен-Гвиром ("Ционут Датит") и сторожами-арабами.

Конфликт вспыхнул из-за того, что депутат якобы припарковал машину в запрещенном месте. По словам охранников, на просьбу переставить автомобиль Бен-Гвир заявил, что он депутат и ему можно парковаться там, где он считает нужным.

Как утверждает Бен-Гвир, в ходе спора между ним и сторожами на стоянке он почувствовал себя "под угрозой" и поэтому вытащил пистолет, и продолжил беседу уже с оружием в руках.

Инцидент был завершен с прибытием полиции. Бен-Гвир подал на охранников жалобу.