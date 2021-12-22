Опубликованы детали досудебной сделки с Арье Дери

Вечером в среду, 22 декабря, телеканал "Кан 11" сообщил детали досудебной сделки между главой партии ШАС Арье Дери и госпрокуратурой.

В рамках сделки, Дери признает себя виновным в сокрытии налоговой информации. Он выплатит штраф в размере 180 тысяч шекелей и подаст в отставку из Кнессета. Вместе с тем, его действия не будут признаны позорными, и он сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.

Движение за чистоту власти выступило против предполагаемой досудебной сделки с Арье Дери. В заявлении, распространенном организацией, говорится: "Это недопустимо, чтобы общественный деятель, совершивший подобные преступления, мог вернуться на выборную должность в будущем".

В январе 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение о передаче дела Арье Дери в суд. Расследование против Арье Дери вело управление полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) совместно с Налоговым управлением при сопровождении экономическим отделом госпрокуратуры.

20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия.

Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения.

В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году.

Как сообщает полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.