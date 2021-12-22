На Хермоне готовятся к открытию и просят посетителей заранее записываться на сайте

В четверг, 23 декабря, горный курорт Хермон в этом сезоне впервые откроется для посетителей, однако погодные условия все еще не позволяют курорту открыться для катания на лыжах.

Посетителей просят заранее зарегистрироваться на сайте курорта.

В настоящий момент толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря.

В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.