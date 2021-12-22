Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 08:50

На Хермоне готовятся к открытию и просят посетителей заранее записываться на сайте

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На Хермоне готовятся к открытию и просят посетителей заранее записываться на сайте

В четверг, 23 декабря, горный курорт Хермон в этом сезоне впервые откроется для посетителей, однако погодные условия все еще не позволяют курорту открыться для катания на лыжах.

Посетителей просят заранее зарегистрироваться на сайте курорта.

В настоящий момент толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря.


В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:00 Как можно получить гражданство государства Израиль?
13:36 После инцидента в "Ганей Тааруха" офицер безопасности Кнессета, выдавший Бен-Гвиру оружие, вызвал депутата для беседы
13:15 В полиции вновь появятся штабы по контролю над карантинными ограничениями
12:41 Завершился перекрестный допрос Нира Хефеца по "делу 4000"
12:29 Римский орел и добрый пастырь. Клад с затонувших кораблей
12:14 Нафтали Беннет встретился в Иерусалиме с Джейком Салливаном
11:44 Опровергнута информация о смерти мужчины от "омикрона"
09:35 СМИ: президент США Байден отказывается беседовать с премьер-министром Беннетом
08:50 На Хермоне готовятся к открытию и просят посетителей заранее записываться на сайте
08:15 Биньямин Нетаниягу вышел из карантина
Загрузка...