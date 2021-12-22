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NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 15:20

Перед маршем в Хомеш полиция задержала главу действующей там йешивы

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Перед маршем в Хомеш полиция задержала главу действующей там йешивы

На КПП "Хизме" на въезде в Иерусалим полиция задержала раввина Элишму Коэна главу йешивы в Хомеше.

Формальным основанием для задержания раввина Коэна является нарушение им так называемого закона о размежевании, согласно которому израильтянам запрещено находиться в тех местах, где раньше стояли разрушенные поселения.

Раввин Коэн был освобожден через несколько минут и вызван на допрос в качестве подозреваемого.


23 декабря ожидается массовый марш правых активистов, протестующих против намерения разрушить йешиву, действующую в Хомеше. Ожидается, что в мероприятии примут участие сотни людей. Марш завершится митингом на месте гибели Иегуды Диментмана, погибшего в результате теракта 16 декабря.

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