Перед маршем в Хомеш полиция задержала главу действующей там йешивы

На КПП "Хизме" на въезде в Иерусалим полиция задержала раввина Элишму Коэна главу йешивы в Хомеше.

Формальным основанием для задержания раввина Коэна является нарушение им так называемого закона о размежевании, согласно которому израильтянам запрещено находиться в тех местах, где раньше стояли разрушенные поселения.

Раввин Коэн был освобожден через несколько минут и вызван на допрос в качестве подозреваемого.

23 декабря ожидается массовый марш правых активистов, протестующих против намерения разрушить йешиву, действующую в Хомеше. Ожидается, что в мероприятии примут участие сотни людей. Марш завершится митингом на месте гибели Иегуды Диментмана, погибшего в результате теракта 16 декабря.