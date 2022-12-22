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    В Израиле

    Кнессет утвердил к итоговому чтению закон Дери и Смотрича, закон Бен-Гвира отложен

    время публикации: | последнее обновление:
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    Кнессет утвердил к итоговому чтению закон Дери и Смотрича, закон Бен-Гвира отложен
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Лидер партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир согласился отложить часть продвигаемого им закона об изменении взаимоотношений министра внутренних дел и полиции до формирования правительства.

    В частности, отдельно будет утверждаться параграф о подчинении генерального инспектора полиции министру внутренней безопасности по аналогии с взаимоотношениями между министром обороны и начальником генерального штаба.

    Также отложено голосование по пункту, позволяющему министру внутренней безопасности определять крайние сроки следствия.

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    Бен-Гвир заявил, что согласился на изменения на основании рекомендаций юридического советника Кнессета и чтобы избежать возможности блокирования закона Высшим судом справедливости (БАГАЦ).

    Параллельно комиссия утвердила ко второму и третьему чтениям "закон Дери и Смотрича", который включает в себя поправку к Основному закону о правительстве, позволяющую занимать министерские должности лицам, приговоренным к условному заключению (для Арье Дери), и поправку, определяющую полномочия дополнительного министра в министерстве (для Бецалеля Смотрича).

    Итоговое голосование по закону состоится в понедельник, 26 декабря, и после утверждения закон вступит в силу немедленно, а не после публикации в правительственном бюллетене "Решумот".

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    Ожидается, что официальное сообщение о формировании коалиции будет представлено Кнессету и президенту в понедельник, 26 декабря, после чего у Нетаниягу будет неделя, чтобы привести правительство к присяге.

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