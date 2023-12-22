Часы войны показывают "выборы". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

На этой неделе Израиль посетил министр обороны США Лойд Остин. Официальные заявления, опубликованные после его встреч с израильскими лидерами, были более чем дипломатичны и не вызывали раздражения даже у самых радикальных политиков нынешней коалиции. "Мы не устанавливаем вам дедлайн", – заявил Остин. В то же время, за кулисами давление на Израиль – с требованием, если не завершить войну, то перейти к ее менее интенсивной фазе – усиливается. Нетаниягу, Галант и Ганц – триумвират, который озвучивает стратегию и тактику этой войны – в один голос заявляют, что она будет продолжаться до победы. Однако давление извне вкупе с необходимостью решать проблему заложников, может привести к изменению планов кабинета. Туманность в вопросе сроков войны, помноженная на осознание того, что предвыборная кампания уже началась, приводит к тому, что военные и политические часы влияют друг на друга. Циники добавят, что неясно – какое влияние сильнее.

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Нетаниягу и Саар. Взаимовыгодное противостояние

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На этой неделе было опубликовано сообщение, согласно которому процесс сближения премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра Гидеона Саара перешел в новую фазу. Нетаниягу, мол, готовит план возвращения Саара в "Ликуд", или, как определили это приближенные премьера, намерен предоставить возможность Саару и депутатам от "Тиква Хадаша" вернуться в "Ликуд". Публичная цель такого шага – обеспечить существование правительства в случае ожидаемого ухода Бени Ганца из коалиции. Ответ Саара не замедлил последовать. "Спасибо, я не заинтересован", – так или почти так это звучало.

Нетаниягу и Саар нуждаются друг в друге, а еще более того – в публикациях о сближении между ними. Оба они достаточно давно в политике, чтобы понимать две исходные точки нынешней ситуации. Первая проста – Гидеон Саар хочет протоптать тропинку, которая позволит ему вернуться в "Ликуд". Это совершенно не означает, что он поспешит этой тропинкой воспользоваться – есть слишком много неизвестных в вопросе о том, как будет выглядеть политическая система на момент необходимости принимать решения, для того, чтобы куда-то спешить. Но опытный политик никогда не спит в комнате, из которой есть только один выход. Саар прекрасно понимает, что, при всей очевидной утрате популярности, позиции Нетаниягу в "Ликуде" еще очень сильны. И реабилитация, которая необходима Саару в глазах ликудников, проходит через восстановление отношений с Биньямином Нетаниягу. Более всего Саар желал был видеть себя в роли Ариэля Шарона в ночь 17 мая 1999 года, когда стало известно о разгромном поражении, которое потерпел Нетаниягу от Барака. Глава "Ликуда" объявил тогда о том, что берет тайм-аут от политики. Рядом с ним был только Шарон, а остальное хорошо известно. На данный момент трудно представить себе Саара, возвращающегося в "Ликуд" до тех пор, пока во главе партии находится Нетаниягу. Варианты союза с Нафтали Беннетом или Йоси Коэном выглядят гораздо более логичными. Но все зависит от амбиций Саара. Если его взгляды (по-прежнему) устремлены на кресло в канцелярии премьер-министра, возвращение в "Ликуд" необходимо.

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Вторая очевидная исходная точка – нежизнеспособность "коалиции 64". Даже оставив в стороне внутренние противоречия, о которых речь пойдет дальше, совершенно очевидно, что "правое, только правое правительство" утратило легитимацию в глазах общества. Даже если бы Нетаниягу хотел – а он никогда не хотел полностью опираться на Смотрича, Бен-Гвира и Ави Маоза – он не мог бы себе этого позволить. Когда почти 70% израильтян выступают за проведение выборов, у премьера есть две возможности: либо сделать так, чтобы война не заканчивалась, либо искать партнеров для переговоров о создании правительства национального единства. На этой неделе глава НДИ Авигдор Либерман в эфире "Кан РЭКА" обвинил Биньямина Нетаниягу в сознательном затягивании войны во имя политического выживания. Обсуждение возможности возвращения Гидеона Саара в "Ликуд" распространяет в воздухе аромат правительства национального единства. Шансы на продолжение его существования после войны призрачны, но разговоры о нем выгодны сегодня в равной степени и Нетаниягу, и Саару.

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Бунт на правом фланге: от идеологии к политике

По мере приближения к переломному моменту войны, когда заявления становятся менее однозначными, а действия все более подвержены влиянию целого комплекса мотивов, а не только справедливого желания покарать зло, накаляется и обстановка в коалиции. На правом фланге изначально были не в восторге от идеи о том, что Ганц и Айзенкот вошли в состав кабинета военных действий, а Смотрич и Бен-Гвир – нет. Однако до тех пор, пока война развивалась по сценарию, который устраивал "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит", недовольство проявлялось лишь вполголоса. Сейчас, когда заговорили о новом о недельном или двухнедельном прекращении огня, а премьер-министр, по словам Смотрича, настаивает на переводе средств Палестинской автономии, и звучат заявления о том, что Израиль не намерен брать под гражданский контроль сектор Газы, правые нашли позицию для контратаки с целью возвращения избирателей.

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Особо сложная ситуация у партии "Ционут Датит". Пост министра финансов никогда не добавлял политикам популярности. Особенно это верно во время войны, когда нужно предпринимать не самые популярные шаги. Коалиционные деньги (малозначимые по сумме, но очень вредные по имиджевому содержанию) пошли на пользу избирателям Смотрича, но в целом его рейтинг заметно снизился, а бюрократические препоны, которые тормозят оказание помощи бизнесам, понесшим убытки в ходе войны, нанесли популярности главы минфина дополнительный удар. По некоторым опросам его партия не проходит электоральный барьер, а это значит, что ему необходимо срочно возвращать электорат. Лучший способ сделать это – начать всячески демонстрировать идеологическую твердость.

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Критикуя Нетаниягу за переговоры с ХАМАСом, Смотрич находится в беспроигрышной позиции. С одной стороны, Нетаниягу не может его уволить, так как не имеет альтернативы. С другой стороны, сам Смотрич никуда уходить не собирается, ибо в оппозиции холодно, а ничего хорошего на избирательных участках его партию не ждет. С третьей, оставаясь в коалиции на посту министра финансов, он получает возможность влиять на распределение средств, что не менее важно, чем проявление идеологической стойкости.

Итамар Бен-Гвир действует аналогичным образом, только, по своему обыкновению, гораздо резче и брутальнее, чем Смотрич. Парадоксально или нет, но это приносит свои плоды. В правом лагере говорят о том, что мандаты Смотрича утекают не к Саару или Беннету, или к Йоси Коэну, а именно к Итамару Бен-Гвиру. Глава "Оцма Иегудит" продолжает требовать интеграции в кабинет военных действий и предупреждает о возможности выхода из коалиции, если война будет приостановлена. По неумолимой логике, чем лучше ситуация Бен-Гвира в опросах, тем реальней, что он решится на экстравагантный шаг, чтобы спровоцировать выборы. Нетаниягу это понимает. И тем не менее, в настоящий момент трудно представить, что коалиция развалится из-за тех или иных шагов на правом фланге. В том числе из-за вопроса о дате муниципальных выборов.

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Дата муниципальных выборов: "Ционут Датит" против ШАСа

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На этой неделе продолжилась дискуссия о возможной дате муниципальных выборов. На сегодняшний день считается, что они должны состояться 30 января. Однако в "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" активно выступают с требованием отложить выборы. Мотивы Смотрича и Бен-Гвира просты и понятны. Большое число их избирателей и кандидатов находятся сейчас на резервистской службе и не смогут принять участие в выборах. Однако министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС) обвинил Смотрича в манипуляциях. "Проверьте данные, и вы увидите, что я ходил на резервистские сборы не меньше Смотрича. Он пытается подменить государственные интересы узкопартийными и отодвинуть выборы только потому что сейчас опросы не предсказывают его партии ничего хорошего", – заявил Арбель.

Несмотря на позицию главы в МВД, в политических кругах убеждены, что председатель ШАС Арье Дери поддержит законопроект о перенесении даты выборов, ели такой законопроект будет подан. В "Яадут а-Тора" в свою очередь поддерживают предложение Смотрича.

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Вопрос о дате выборов стал еще одной точкой противостояния между "Ликудом" и "Ционут Датит". На этой неделе не менее 100 глав муниципалитетов, а также местных и региональных советов опубликовали письмо к министру внутренних дел с призывом не переносить дату выборов. Среди подписантов мэр Лода Яир Ревиво, чей брат Элиягу Ревиво является депутатом Кнессета от "Ликуда". В партиях национально-религиозного лагеря обвиняют "Ликуд" в попытке запрещенными методами обеспечить своим кандидатам победу на муниципальных выборах. Вне всяких сомнений, эта тема будет иметь влияние на и без того непростую атмосферу в правительственной коалиции.

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На оппозиционном фронте без перемен

Бени Ганц приближается к тому моменту, когда ему придется принимать решение. Выход из коалиции как только завершится активная фаза войны, а это, судя по всему, произойдет в весьма неотдаленном будущем, выглядит как естественный шаг. Ганц присоединился к коалиции во время войны и на время войны и у него нет никакого намерения быть "страховым агентом" Биньямина Нетаниягу и его коалиции. С другой стороны, совершенно неочевидно, и это тоже понимают в "Кахоль Лаван", что выборы сейчас гарантируют успех. Саар пойдет своим путем – иным, чем путь Ганца – и уведет за собой большую часть избирателей. Одновременно в партии Яира Лапида поведут атаку на Бени Ганца, что само по себе будет стоить какого-то числа мандатов. Если добавить к этому быстро реорганизующиеся ряды левого лагеря, можно понять, почему Ганц не торопится с декларациями о скором выходе из коалиции. И, тем не менее, в политической системе исходят из того, что ему будет трудно переубедить силы в его партии, призывающие к выходу из правительства Нетаниягу.

В партии "Еш Атид" на этой неделе произошло очередное недоразумение, когда депутат Моше Тор-Паз заявил на встрече с жителями юга, что итогом войны должно стать распространение суверенитета на несколько километров территории Газы. По мнению Тор-Паза, это само по себе даст понять ХАМАСу и всему арабскому миру, что у нападения на Израиль есть цена. Яир Лапид не стал комментировать слова своего коллеги по фракции. Он со своей стороны выступил на онлайн-конференции Фонда Берла Каценельсона и присягнул на верность принципу двух государств. Бесспорно такой принцип гораздо ближе его избирателям, чем идея Моше Тор-Паза.

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Авигдор Либерман продолжил на этой неделе резкие нападки на Нетаниягу и на правительство. Несмотря на это, глава НДИ воздерживается от призывов к немедленным выборам, и в интервью "Кан РЭКА", призвал к проведению выборов "сразу после завершения войны".

На левом фланге признаки жизни подала партия МЕРЕЦ. На этой неделе лидеры левых пришли к соглашению с Кнессетом о порядке выплаты долга, который висит над партией в связи с провалом на выборах. Однако несмотря на это, судя по всему, МЕРЕЦ будет искать перед следующими выборами возможность совместного в них участия с партией "Авода" и дополнительными силами. В МЕРЕЦ хорошо понимают, что им будет очень трудно самостоятельно преодолеть электоральный барьер и не намерены повторять ошибок прошлых выборов.