Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22.12.2024: операции около Дженина и Туль-Карема
время публикации: 22 декабря 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 06:35
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 декабря действовали около Дженина (в Силат аль-Харитии, Руманне) и около Туль-Карема (в Иктабе).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 декабря.