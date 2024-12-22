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Израиль

Угонщик травмировал полицейского в районе перекрестка Гинатон

Полиция
время публикации: 22 декабря 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 09:08
Угонщик травмировал полицейского в районе перекрестка Гинатон
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в ночь на 22 декабря преступник, угнавший автомобиль, попытался прорваться через блокпост в районе перекрестка Гинатон, недалеко от Бен-Шемена.

Был травмирован полицейский. Он в состоянии от легкого до средней степени тяжести.

Сотрудники полиции открыли огонь по угнанному автомобилю. Спустя некоторое время подозреваемый бросил автомобиль на 40-м шоссе и скрылся. Его розыск продолжается.

Израиль
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