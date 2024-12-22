Угонщик травмировал полицейского в районе перекрестка Гинатон

Полиция сообщает, что в ночь на 22 декабря преступник, угнавший автомобиль, попытался прорваться через блокпост в районе перекрестка Гинатон, недалеко от Бен-Шемена.

Был травмирован полицейский. Он в состоянии от легкого до средней степени тяжести.

Сотрудники полиции открыли огонь по угнанному автомобилю. Спустя некоторое время подозреваемый бросил автомобиль на 40-м шоссе и скрылся. Его розыск продолжается.