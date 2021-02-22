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NEWSru.co.il :: В Израиле22 февраля 2021 г., 07:12

Профсоюз учителей и центр местной власти против инициативы открытия средних классов без санкции правительства

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Профсоюз учителей и центр местной власти против инициативы открытия средних классов без санкции правительства

Профсоюз учителей и центр местной власти выступили против инициативы "Форума 15 городов" о возобновлении учебы в 7-10 классах уже в ближайшую среду, 24 февраля, без санкции правительства. В профсоюзе заявили, что у учителей есть только один работодатель - министерство просвещения, и решения будет принимать только оно. В центре местной власти заявили, что продолжат работать над возобновлением учебы во всех классах совместно с минпросом и минздравом.

В министерстве просвещения также заявили, что возобновления учебы не будет, поскольку учителя являются работниками министерства просвещения, а не муниципалитетов.


Следует отметить, что и среди самих городов нет единодушия по данному вопросу. В частности, в мэрии Петах-Тиквы заявили, что с их стороны речь идет лишь о призыве к правительству, и никакого досрочного возобновления учебы в 7-10 классах в школах города не будет.

В Хадере и Раанане муниципалитеты сообщили, что ведут диалог с директорами школ и с педагогическим составом.

Напомним, что 21 февраля ассоциация "Форум 15 независимых городов" объявила, что в ближайшую среду, 24 февраля, будет разрешено возобновить очные занятия для учащихся с 7 по 10-й классы, даже если не будет принято соответствующее решение правительства.

В "форум" входят Ашдод, Беэр-Шева, Гиватаим, Герцлия, Хадера, Холон, Хайфа, Кфар-Саба, Нетания, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамат-Ган, Раанана, Тель-Авив-Яффо.

В заявлении форума говорилось, что возобновление учебы будет осуществляться по усмотрению директоров школ с учетом доли вакцинированных среди учителей и уровня вакцинации в кварталах, в которых расположены школы. При этом речь шла не о полном возобновлении фронтального преподавания, а о двух учебных днях по 4 часа в день или трех учебных днях по три часа в день, в том числе – в разные смены.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2021
"Форум 15 независимых городов" объявил о возобновлении учебы школьников с 7 по 10 классы

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