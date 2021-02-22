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NEWSru.co.il :: В Израиле22 февраля 2021 г., 09:41

Шприцы в руках инженеров: Стене Плача сделали сезонную "вакцинацию"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шприцы в руках инженеров: Стене Плача сделали сезонную "вакцинацию"

Инженеры Фонда наследия Стены Плача и реставраторы Управления древности провели сезонные работы по подготовке Стены Плача к празднику Песах.

В рамках мероприятий, проводимых дважды в год (второй раз – перед осенними праздниками), Стена Плача проходит "вакцинацию". Специалисты проверяют стабильность камней и в случае надобности с помощью шприцов вводят специальные вещества, призванные защитить Стену Плача от воздействия времени и природы.

В Управлении древностей имеется "паспорт" каждого камня Стены Плача, по которому отслеживается его состояние по десяткам различных параметров.


По словам ответственного за сохранность и реставрацию Стены Плача Йоси Вакнина, в этом году были обнаружены проблемы с поверхностью нескольких камней, которым потребовались восстановительные процедуры.

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