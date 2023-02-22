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    В Израиле

    "Закон Дери-2" утвержден в предварительном чтении

    время публикации: | последнее обновление:
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    Yonatan Sindel/Flash90

    Кнессет утвердил в предварительном чтении поправку к Основному закону о правительстве, получившую название "закон Дери-2".

    62 депутата поддержали законопроект. 53 проголосовали "против".

    Как сообщалось ранее, речь идет о законопроекте, в рамках которого суду будет запрещено каким-либо образом вмешиваться в процесс назначения министров.

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    "Недопустима ситуация, при которой последнее слово остается не за премьер-министром, получившим в результате голосования граждан право на формирование правительства и назначение министров, а за судьями", – заявил, выступая на заседании, министр юстиции Ярив Левин.

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    Депутат Кнессета Гидеон Саар ("Махане Мамлахти") заявил, что речь идет о персональном

    законопроекте. "Цель этого законопроекта – превратить вопрос назначений в ничейную территорию и лишить суд какой-либо возможности вмешиваться в действия правительства. Это предложение и законом называться не может. Стыдитесь", – сказал Саар.

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    Этот законопроект родился после того, как Верховный суд большинством голосов в десять против одного запретил назначать главу ШАС Арье Дери на пост министра.

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