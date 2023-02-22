В Шхеме израильские военные выпустили ракеты по дому, в котором скрывались боевики

Утром в среду, 22 февраля, израильские военные, действующие на территории Шхема, выпустили противотанковую ракету по зданию, в котором находятся боевики, оказывавшие вооруженное сопротивление, сообщает "Палестинский информационный центр".

По предварительным данным, в больницу "Рафидия" в Шхеме доставлены четверо раненых, передает телеграм-канал Abu Ali Express.

ЦАХАЛ подтверждает факт проведения операции в Шхеме.

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Палестинские источники передают, что в район Касбы (Старый город Шхема) прибывают дополнительные силы ЦАХАЛа. Вскоре после этого стало известно, что по дому, где находились боевики, выпущена еще одна ракета.

Судя по сообщениям в соцсетях, в доме скрывались двое террористов: боевик "Львиного логова" ("Арин аль-Асуд") Хасам Аслим и боевик "Исламского джихада" Мухаммад Абу Бакр ("Аль-Джаниди").

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о по меньшей мере одном убитом и 25 раненых, четверо из которых в тяжелом состоянии.

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Поступают сведения, что Шхем для участия в противостоянии с израильскими военными прибыли боевики из "Бригад Дженина".

Информация уточняется.