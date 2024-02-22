Система ПРО "Хец" перехватила воздушную цель недалеко от Эйлата
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ЦАХАЛ сообщает, что активизация тревоги "Цева адом" в Эйлате и окрестностях была связана с тем, что система ПРО "Хец" перехватила воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля со стороны Красного моря.
Цель, которая не успела пересечь воздушную границу Израиля, была успешно перехвачена.
Ранее сообщалось, что в 5:51 в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле.
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