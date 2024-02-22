Система ПРО "Хец" перехватила воздушную цель недалеко от Эйлата

ЦАХАЛ сообщает, что активизация тревоги "Цева адом" в Эйлате и окрестностях была связана с тем, что система ПРО "Хец" перехватила воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля со стороны Красного моря.

Цель, которая не успела пересечь воздушную границу Израиля, была успешно перехвачена.

Ранее сообщалось, что в 5:51 в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле.