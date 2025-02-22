Израиль задерживает освобождение палестинских заключенных. Катарский канал "Аль-Арабия" сообщил, что палестинская полиция проинформирована о задержке освобождения террористов.

22 февраля, в обмен на шесть заложников, власти Израиля должны были освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но затем список был значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел погибших заложников.

При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.

Из-за этих изменений, для согласования нового списка, в ночь на 21 февраля было проведено экстренное совещание правительства.

Как писал "Маарив", утверждено, что 22 февраля в итоге из тюрем и изоляторов временного содержания выйдут не около 600, а более 800 заключенных: 445 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, 51 заключенный, приговоренный к пожизненному сроку (то есть террористы-убийцы), 59 заключенных, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения, 47 заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и позже вновь арестованных, а также 200 женщин и несовершеннолетних из Газы, арестованных во время войны. И еще один заключенный выйдет на свободу в рамках "замены" в связи с тем, что из прошлого списка один отказался выходить из тюрьмы на условиях депортации.

Однако официально по-прежнему заявляется, что на свободу выходят более 600, а не более 800, заключенных.