Борьба против "вылета", коалиция четырех и схватка за второе место. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Известный израильский журналист Амнон Абрамович сказал однажды, что судьба выборов в Израиле чаще всего решается в нижней части "турнирной таблицы". "Менее важно, кто станет чемпионом, так как чемпион в любом случае должен создавать коалицию. По-настоящему все зависит того, кто вылетит из высшей лиги, иными словами – не сможет преодолеть электоральный барьер", – пояснил свою мысль Абрамович.

В ходе апрельских выборов 2019 года, в Кнессет баллотировалось два списка арабских партий: ХАДАШ – ТААЛ и РААМ – БАЛАД. Второй список балансировал на грани электорального барьера, а явка арабских избирателей была необычайно низкой. Еще за несколько часов до закрытия избирательных участков не было ясно, проходит ли этот список электоральный барьер. Если бы он сорвался со ступеньки, то в Кнессет проходили "Новые правые", у Нетаниягу был бы 61 мандат, и вся дальнейшая история была бы иной. Но РААМ-БАЛАД прошли, а дальнейшее хорошо известно.

За 62 дня до выборов в Кнессет 24-го созыва взгляды всех вновь обращены в нижнюю часть "турнирной таблицы". Причем вопреки общепринятому мнению, речь не идет только о левоцентристских партиях.

На этой неделе состоялись выборы нового лидера партии "Байт Иегуди". Эта партия, оставшаяся после ухода из политики раввина Рафи Переца не только без избирателей, но и без лидера, решила на сей раз обойтись без звездных назначений и без закрытых комиссий. ЦК партии выбирал между заместителем мэра Иерусалима Хагит Моше и гендиректором партии Ниром Орбахом. Победила Хагит Моше, став первой в истории национально-религиозной партии женщиной – главой движения. В других условиях это событие само по себе стало бы поводом для обсуждения, но в том состоянии, в котором находится эта партия, наиболее интересным является тот факт, что Хагит Моше активно и почти открыто продвигал на пост лидера человек по имени Биньямин Нетаниягу.

Премьер-министр никогда не отказывал себе в удовольствии вмешаться в происходящее в национально-религиозном лагере перед выборами, в угоду, разумеется, собственным интересам. За несколько дней до выборов 2015 года Нетаниягу собрал в своей резиденции глав региональных советов Иудеи и Самарии. Он долго объяснял: почему необходимо голосовать за "Ликуд", а не за "Байт Иегуди". В окружении Беннета до сих пор рассказывают, что после той встречи "пробеннетовская" энергия иссякла, как будто кто-то выпустил воздух из велосипедной покрышки.

Нетаниягу оказал активную поддержку Хагит Моше, руководствуясь простым и холодным расчетом. Нир Орбах считается приближенным к Беннету, и его победа на выборах могла сформировать союз "Байт Иегуди" и "Ямины". Учитывая амбиции Беннета и декларированное им намерение сменить премьера, такой союз мог быть очень неприятен для премьера. Хагит Моше, со своей стороны, не связана какими-либо союзами и обязательствами. В окружении Нетаниягу полагают, что на первом этапе удастся катализировать союз между "Байт Иегуди" и "Ционут Датит" во главе с Бецалалем Смотричем, а затем, если этот блок, баллотирующийся отдельно от "Ямины" Беннета, преодолеет электоральный барьер, его будет гораздо проще получить в свое правительство. А если по пути будет ослаблена партия Беннета, при этом голоса отойдут не "отступнику" Гидеону Саару, а готовому присоединиться лишь к правой коалиции Смотричу – тем лучше.

Уравнение с тремя партиями на правом фланге – это почти ничто по сравнению с десятью партиями, находящимися между "Ликудом" и Объединенным арабским списком. Там продолжаются осторожные, но непрерывные контакты. В настоящий момент наиболее вероятным выглядит создание единого списка "Еш Атид" и "А-Исраэлим" с возможным привлечением ТЭЛЕМ и, при определенных условиях, даже "Кахоль Лаван".

Партия Хульдаи ("А-Исраэлим"), судя по публикуем результатам исследований, стремительно теряет поддержку. Начав свой путь с восьми мандатов в опросах, "А-Исраэлим" уже находятся около электорального барьера. Предвыборный лозунг, согласно которому в Израиле есть только два лидера – Нетаниягу и Хульдаи, судя по всему произвел эффект обратный тому, на который рассчитывали пиарщики мэра Тель-Авива: "Ликуд" усиливается, "А-Исраэлим" ослабевает. В этой ситуации "Еш Атид" будет не очень сложно навязать Хульдаи свои условия формирования списка и обеспечить безусловное лидерство Яиру Лапиду. "На сей раз, мы будем заключать союзы таким образом, чтобы нам не могли нанести удар в спину, как было в случае с "Кахоль Лаван"", – сказал Яир Лапид на этой неделе в интервью "Кан РЭКА". В том числе поэтому Лапид требовал от ТЭЛЕМ согласия на полное слияние двух партий, что и привело к решению Моше Яалона баллотироваться отдельно от "Еш Атид". Решение, которое может измениться до 4 февраля, до того дня, когда партии, участвующие в выборах, должны представить свои предвыборные списки в ЦИК. Риторика риторикой, а когда с одной стороны шансы на преодоление электорального барьера призрачные, а желающих заключить союз нет совсем, достаточно трудно выдвигать условия. Яалону предстоит решить, искать ли союз с левыми партиями ("Авода", "Тнуфа" Офера Шелаха), идти самому на выборы и, скорее всего, не преуспеть или согласиться на требования Лапида. В настоящий момент, третий сценарий выглядит наиболее реальным.

Бени Ганц находится в наиболее странном положении. С одной стороны, никто не спешит заключать с ним союз ("На него нельзя полагаться", – заявил Лапид), а с другой , в левоцентристском блоке реально опасаются, что Ганц пойдет до конца, провалится на выборах, что приведет к потере десятков тысяч голосов. Чтобы избежать этого, ведутся переговоры о предоставлении Ганцу места в общем списке. Министр обороны не спешит принимать решение и ведет переговоры об усилении списка "Кахоль Лаван". На сегодняшний день, единственная реальная кандидатура – Ицик Шмули, отказавшийся от намерения баллотироваться на пост главы партии "Авода", что практически гарантирует победу на праймериз Мейрав Михаэли. "Авода" изберет своего лидера в ближайшее воскресенье, после чего начнет свои переговоры, предположительно с партиями "Тнуфа" во главе с Офером Шелахом и "А-Калькалит" во главе с Яроном Залихой.

НДИ ни с кем переговоров не ведет. Авигдор Либерман некоторое время назад предложил партиям "Тиква Хадаша", "Ямина" и Еш Атид" сформировать единый блок, однако это может быть сделано только после выборов. При этом в НДИ заявляют, что схема блока будет зависеть от итогов выборов. "Те, кто наберут наибольшее число мандатов, будут первыми, следующие за ними – вторыми и так далее", – пояснил на этой неделе Авигдор Либерман суть предложения в интервью "Кан РЭКА".

В "Тиква Хадаша" Гидеона Саара продолжают формирование предвыборного списка. Присоединение Дани Даяна и Бени Бегина еще более очевидно позиционирует партию, как правую в вопросах внешней политики и "государственную" в ее отношении к институтам власти, в том числе к судебной системе. Главной задачей "Тиква Хадаша" в настоящий момент является увеличение отрыва от конкурентов, претендующих на второе место.

Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что "Ликуд" наберет наибольшее число мандатов, что само по себе не гарантирует победы на выборах, то есть формирования коалиции, базирующейся на 61 мандате и более.

Партия, которая за неделю до выборов будет находиться на втором месте может заметно усилиться благодаря голосам избирателей, рассматривающих ее в качестве возможной альтернативы нынешней власти. Так в 2013 году в последние дни предвыборной кампании мощный рывок совершила партия "Еш Атид". К настоящему моменту разрыв между "Тиква Хадаша", "Еш Атид" и "Яминой" минимален.

"Ликуд" продолжает усиливаться в опросах. Правящая партия базирует свою предвыборную кампанию на слове "деятельность. "Пока остальные занимаются разговорами и политикой, премьер-министр доставляет в Израиль вакцины, и мы будем первыми, кто оставит коронавирус позади", – заявляют в "Ликуде". Судя по всему, этот подход находит отклик у избирателей, и правящая партия вновь преодолевает отметку 30 в опросах общественного мнения. ""Ликуд" всегда в опросах получает меньше, чем на избирательных участках, поэтому судя по всему, если бы выборы были сегодня, они набрали бы 32-33 мандата", – считает Таль Шнайдер, журналист газеты "Глобс".

На этой неделе впервые была упомянута возможность переноса выборов из-за высокого уровня заражаемости коронавирусом. Эту возможность озвучил заместитель министра здравоохранения Йоав Киш. По его словам, он лишь высказывал свое мнение, причем в ответ на вопрос журналистов, представивших ему сценарий, согласно которому на момент выборов число зараженных будет таким же как сегодня. В соответствии с законом, решение о переносе даты выборов может принять только Кнессет большинством в 80 депутатов. Шансы на формирование такого большинства в нынешнем Кнессете призрачны.

До завершения нынешнего этапа предвыборной кампании осталось две недели. Политики, с которыми довелось беседовать, едины во мнении: после 4 февраля политическая карта будет выглядеть иначе, чем сегодня. Тогда и начнется настоящая борьба за голоса избирателей.