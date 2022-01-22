В больнице "Ихилов" мужчина напал на гинеколога, лечившего его жену

В больнице "Ихилов" в Тель-Авиве полиция задержала 37-летнего мужчину, жителя Йехуда, подозреваемого в нападении на гинеколога, лечившего его жену.

По предварительным данным, мужчина напал на врача в приемном отделении больницы, несколько раз ударив его кулаком в лицо, в результате чего медик получил травмы (возможно, у него сломан нос).

Полиция намерена ходатайствовать перед мировым судом Тель-Авива о продлении срока содержания под стражей для задержанного.