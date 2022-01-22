Отчет министерства диаспоры: в 2021 году заметно вырос уровень антисемитизма в мире

Министерство диаспоры опубликовало отчет о ситуации в сфере борьбы с антисемитизмом в мире в 2021 году. Публикация отчета приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться 27 января.

Согласно данным отчета, каждый четвертый американский еврей стал объектом антисемитских нападений в минувшем году. В Великобритании зафиксировано рекордное число физических нападений на евреев за последние десятилетия. С января по июнь 2021 года были зафиксированы более 1300 проявлений антисемитизма в отношении британских евреев и еврейских общин Великобритании.

Рекордсменом по числу антисемитских инцидентов в вирутальном пространстве стала Франция. По данным отчета, в дни операции "Страж стен", был зафиксирован резкий рост числа антисемитских инцидентов, причем их число и географическая распространенность были исключительными. За дни операции в социальных сетях были зафиксированы не менее 430 тысяч антисемитских публикаций в социальных сетях.

Эпидемия коронавируса также привела к усилению антисемитских настроений в диаспоре. По данным опроса, в 2021 году заметно вырос уровень, так называемого, классического антисемитизма. Во многих странах появились обвинения, согласно которым евреи повинны в распространении эпидемии с целью наживы на прививках и проверках.

Как следствие антисемитских проявлений,половина израильтян, выезжающих за рубеж израильтян заявляют, что скрывают все, что может идентифицировать их как евреев или израильтян.

Министр диаспоры Нахман Шай представит отчет на ближайшем заседании правительства. Изначально предполагалось, что отчет будет представлен 23 января, однако из-за того, что министр обороны Бени Ганц заразился коронавирусом заседание правительства перенесено.