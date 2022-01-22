Прогноз погоды на 22 января: прохладно, малооблачно, вечером незначительные осадки

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 января, температура воздуха не изменится, оставаясь ниже среднесезонной. Малооблачно. Днем без осадков, вечером возможны незначительные осадки в прибрежных районах и на севере. В горах севера будет дуть сильный восточный ветер В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 8-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 6-15, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-16, в Ариэле – 5-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-17, на Голанских высотах – 6-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье – холодно, пасмурно, дожди, местами грозы, снегопад на Хермоне, возможны затопления в низинах и в руслах пересыхающих ручьев. В понедельник – без изменений, возможен снегопад на Голанских высотах и вершинах гор Галилеи. Ночью возможна изморозь на дорогах. Во вторник – повышение температуры, солнечно, без осадков.