Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 января 2022 г., 06:31

Прогноз погоды на 22 января: прохладно, малооблачно, вечером незначительные осадки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 22 января: прохладно, малооблачно, вечером незначительные осадки

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 января, температура воздуха не изменится, оставаясь ниже среднесезонной. Малооблачно. Днем без осадков, вечером возможны незначительные осадки в прибрежных районах и на севере. В горах севера будет дуть сильный восточный ветер В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 8-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 6-15, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-16, в Ариэле – 5-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-17, на Голанских высотах – 6-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-100 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье – холодно, пасмурно, дожди, местами грозы, снегопад на Хермоне, возможны затопления в низинах и в руслах пересыхающих ручьев. В понедельник – без изменений, возможен снегопад на Голанских высотах и вершинах гор Галилеи. Ночью возможна изморозь на дорогах. Во вторник – повышение температуры, солнечно, без осадков.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:46 Драка в Тель-Авиве: иностранный гражданин в тяжелом состоянии
06:31 Прогноз погоды на 22 января: прохладно, малооблачно, вечером незначительные осадки
20:49 В результате дорожной аварии возле Нетивота тяжелые травмы получили двое мужчин
17:16 ДТП на шоссе 40; три человека в тяжелом состоянии
16:47 В Ашдоде женщина погибла, упав с крыши своего дома
16:20 Задержаны подростки, оставившие граффити на автобусной остановке возле Хариша
16:10 Разрешено к публикации имя женщины, убитой в Ноф а-Галиль
15:36 Супругов из Ашдода подозревают в избиении их трехмесячного сына; они утверждают, что ребенок болен
12:37 Арест жителя Ноф а-Галиль, признавшегося в убийстве жены, продлен на 10 суток
11:11 На предприятии в промзоне Петах-Тиквы погиб рабочий
Загрузка...