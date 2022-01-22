Полиция рекомендует закрыть дело о "нападении" на Идит Сильман

Полиция завершила расследование дела о якобы имевшем место нападении на главы парламентской коалиции Идит Сильман.

Согласно опубликованной информации, полиция не обнаружила свидетельств, подтверждающих факт нападения на Сильман, и рекомендовала закрыть дело. Рекомендация передана на рассмотрение главе следственного отдела полиции генерал-майору Игалю Бен Шалому, и ожидается, что он утвердит ее.

В октябре минувшего года депутат Идит Сильман заявила, что подверглась нападению на одной из бензкоколонок Модиина. По словам Сильман, один из противников нынешней коалиции оскорблял ее, а затем сильно толкнул, от чего она упала на автомобиль. Изначально Сильман не подавала жалобу в полицию или главе службы безопасности Кнессета.

В оппозиции обвиняли Сильман в том, что она выдумала историю для того чтобы очернить "Ликуд" и другие оппозиционные партии. Под давлением Сильман подала жалобу в полицию, и расследование не нашло никаких свидетельств, подтверждающих версию о нападении.