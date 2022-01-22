Полиция Израиля повторно просит помощи населения в розыске 62-летней Айялы Тамар, жительницы Хайфы. В последний раз ее видели 20 января, приблизительно в 13:00, возле дома номер 45 по улице Хесс в Хайфе.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, шатенка, носит очки. Была в черном плаще с капюшоном.

Полиция третий день продолжает вести активные поиски пропавшей, используя при этом современные технические средства. В поисках также участвуют спасатели и добровольцы, с воздуха территорию осматривает вертолет.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 04-8648111.