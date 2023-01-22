Нетаниягу уволил Дери с министерских постов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уволил Арье Дери с постов министра внутренних дел и министра здравоохранения.

Дери был уволен в соответствии с решением Высшего суда справедливости, согласно которому глава ШАС не может занимать пост министра.

Дери пришел на заседание правительства с опозданием, после того, как фотографы покинули зал заседаний. Нетаниягу публично поблагодарил главу ШАС за усилия по расширению корзины лекарств. "Как всем хорошо известно, я назначил вас вице-премьером, а также министром внутренних дел и здравоохранения именно потому, что отдаю должное вашему опыту, вашей рассудительности и ответственности", – сказал Нетаниягу. "К сожалению, 18 января Высший суд справедливости отдал мне распоряжение отстранить вас от должности, что я и делаю с тяжелым сердцем", – добавил премьер-министр.

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Арье Дери, в свою очередь, заявил, что решение, принятое БАГАЦем, безосновательно. "Я хочу сказать своим коллегам по правительству, сказать общественности, что и государственное обвинение, и юридический советник правительства отлично знали, что я никогда не обязывался покинуть политику. Это было ясно и очевидно с самого начала переговоров по досудебной сделке и до их завершения", – сказал Дери. Он подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии ШАС.

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Сразу после оглашения вердикта БАГАЦа, запрещающего главе ШАС занимать пост министра, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием уволить Дери.

На протяжении последних дней изыскивались пути, которые позволили бы оставить Дери в правительстве, несмотря на решение БАГАЦа.

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Накануне телеканал "Кешет" сообщал, что контакты между Нетаниягу и Дери были прерваны на фоне требования главы ШАС получить должность сменного премьер-министра.