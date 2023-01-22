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    В Израиле

    В Кнессет подан законопроект, который Союз журналистов назвал первой попыткой ограничения свободы слова

    время публикации: | последнее обновление:
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    Депутат от партии
    Yonatan Sindel/Flash90

    В воскресенье, 22 января, депутат от партии "Ликуд" Боаз Бисмут, бывший главный редактор газеты "Исраэль а-Йом", подал законопроект, запрещающий публикацию аудио- и видеозаписей без согласия его актора.

    Законопроект является поправкой к закону о Защите частной жизни от 1991 года. В соответствии с существующими в данный момент нормами, запись может быть опубликована, если человек, передавший ее, присутствовал при разговоре.

    Если такой законопроект будет принят, он усложнит публикацию любых разоблачительных материалов и журналистских расследований.

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    Союз журналистов Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что организация выступает категорически против принятия этой поправки, которая ограничит свободу прессы и нанесет существенный ущерб обществу. В заявлении также говорится, что журналисты часто вынуждены прибегать к публикации подобных записей для того, чтобы вскрыть факты коррупции или механизм принятия решений, от которых страдают незащищенные слои населения.

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