24-часовая забастовка в системе здравоохранения. Подробности
По информации радиостанции "Кан Бет", профсоюз врачей отклонил требование министерства здравоохранения отказаться от проведения забастовки. Профсоюз предупредил: если минздрав не обеспечит в разумные сроки безопасность медперсонала, забастовочные санкции будут ужесточены.
В понедельник, 23 января, в системе здравоохранения пройдет предупредительная забастовка в знак протеста против участившихся случаев насилия против медперсонала. Она начнется в 7 часов утра и будет продолжаться сутки.
В забастовке примут участие государственные больницы, гериатрические клиники, психиатрические больницы, реабилитационные центры. В этот день они будут работать по субботнему расписанию, будет оказываться только неотложная помощь, будут работать приемные отделения, родильные отделения, отделения интенсивной терапии и онкологии.
Будет создана комиссия по экстренным случаям, которую возглавит директор отделения анестезиологии, в нее также войдут хирург и представитель рабочего комитета. Комиссия выступит в качестве совещательного органа в случаях, когда местные комитеты не смогут принять однозначное решение.
Комиссия по исключительным случаям также будет рассматривать вопросы об осуществлении процедуры ЭКО. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Не будут принимать пациентов амбулаторные отделения больниц ("мирпаот хуц"), также не будет работать врачи в поликлиниках больничных касс, однако медсестры в большинстве из них продолжат принимать нуждающихся в медицинских процедурах. Телеканал "Кан-11" рекомендовал перед посещением поликлиники, уточнить как она работает по телефону.
Единственной больницей, которая продолжит работать во время забастовки, будет "Шиба". Официальный представитель больницы заявил, что работники клиники поддерживают борьбу с насилие, однако "Шиба" в эти дни проходит тест на соответствие международным нормам качества (аккредитацию), и принять участие в забастовке не может.
Телеканал "Кан-11" передал, что в рамках борьбы с насилием в стенах медучреждений врачи и медсестры просят наделить охранников больниц правом выписывать административные штрафы нарушителям порядка. Кроме того, врачи просят изменить правило, согласно которому они должны носить поверх халата бейдж с именем и номером удостоверения личности. Они опасаются, что номер "теудат зеута" может использоваться для того, чтобы разыскать медработника за стенами учреждения, чтобы ему отомстить. Предлагается заменить номер удостоверения личности личным номером работника.