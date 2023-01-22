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    В Израиле

    24-часовая забастовка в системе здравоохранения. Подробности

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    24-часовая забастовка в системе здравоохранения. Подбробности
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    По информации радиостанции "Кан Бет", профсоюз врачей отклонил требование министерства здравоохранения отказаться от проведения забастовки. Профсоюз предупредил: если минздрав не обеспечит в разумные сроки безопасность медперсонала, забастовочные санкции будут ужесточены.

    В понедельник, 23 января, в системе здравоохранения пройдет предупредительная забастовка в знак протеста против участившихся случаев насилия против медперсонала. Она начнется в 7 часов утра и будет продолжаться сутки.

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    В забастовке примут участие государственные больницы, гериатрические клиники, психиатрические больницы, реабилитационные центры. В этот день они будут работать по субботнему расписанию, будет оказываться только неотложная помощь, будут работать приемные отделения, родильные отделения, отделения интенсивной терапии и онкологии.

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    Будет создана комиссия по экстренным случаям, которую возглавит директор отделения анестезиологии, в нее также войдут хирург и представитель рабочего комитета. Комиссия выступит в качестве совещательного органа в случаях, когда местные комитеты не смогут принять однозначное решение.

    Комиссия по исключительным случаям также будет рассматривать вопросы об осуществлении процедуры ЭКО. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

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    Не будут принимать пациентов амбулаторные отделения больниц ("мирпаот хуц"), также не будет работать врачи в поликлиниках больничных касс, однако медсестры в большинстве из них продолжат принимать нуждающихся в медицинских процедурах. Телеканал "Кан-11" рекомендовал перед посещением поликлиники, уточнить как она работает по телефону.

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    Единственной больницей, которая продолжит работать во время забастовки, будет "Шиба". Официальный представитель больницы заявил, что работники клиники поддерживают борьбу с насилие, однако "Шиба" в эти дни проходит тест на соответствие международным нормам качества (аккредитацию), и принять участие в забастовке не может.

    Телеканал "Кан-11" передал, что в рамках борьбы с насилием в стенах медучреждений врачи и медсестры просят наделить охранников больниц правом выписывать административные штрафы нарушителям порядка. Кроме того, врачи просят изменить правило, согласно которому они должны носить поверх халата бейдж с именем и номером удостоверения личности. Они опасаются, что номер "теудат зеута" может использоваться для того, чтобы разыскать медработника за стенами учреждения, чтобы ему отомстить. Предлагается заменить номер удостоверения личности личным номером работника.

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