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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о гибели трех офицеров в бою на юге сектора Газы

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    Давид Нати Алфаси (27 лет)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Илай Леви (24 года)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Эяль Меворах Твито (22 года)
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В понедельник, 22 января, ЦАХАЛ сообщил о гибели трех офицеров в боях на юге сектора Газы. Названы их имена.

    Майор Давид Нати Альфаси, 27 лет, из Беэр-Шевы, заместитель командира 202-го батальона бригады "Цанханим".

    Майор Илай Леви, 24 года, из Тель-Авива, командир роты 202-го батальона бригады "Цанханим".

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    Капитан Эяль Меворах Твито, 22 года, из Бейт-Гамлиэль, командир взвода 202-го батальона бригады "Цанханим".

    В бою, в котором погибли офицеры, также был тяжело ранен еще один военнослужащий бригады "Цанханим" и двое бойцов 606-го инженерного батальона дивизии "Саар ми-Голан".

    C 31 октября по 22 января в ходе наземной операции в Газе погибли 200 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 535 военнослужащих ЦАХАЛа.

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