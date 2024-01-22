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    В Израиле

    СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян в 2024 году. Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян в 2024 году. Опрос NEWSru.co.il
    AP Photo/John Locher

    Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян". Подобные опросы мы проводили в 2008-2023 годах. Нынешний опрос несколько отличается от тех, что проводились в прошлые годы.

    Новый опрос позволит выявить, как изменились предпочтения нашей аудитории за последнее время, в том числе после начала войны против террора (7 октября 2023 года). В нем учтены изменения, произошедшие на рынке СМИ за последние два года.

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    В данном опросе иногда будут звучать вопрос о том, насколько регулярно вы что-то смотрите, слушаете, читаете. Договоримся заранее: если это не уточнено, то "регулярно" – не реже, чем хотя бы один раз в неделю.

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    СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян в 2024 году. Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 22 вопроса)

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