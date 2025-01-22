Силы бригады "Гивати" покинули сектор Газы. Видео

Силы бригады "Гивати" (162-я дивизия), действовавшие в последние недели в районе Джабалии, покинули территорию сектора Газы.

"Поставленные задачи выполнены", бригада "Гивати" готовится к новым миссиям, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение 15 месяцев бригада "Гивати" действовала в различных районах Газы. Силами этой бригады были ликвидировано множество террористов, уничтожены объекты террористической инфраструктуры, конфисковано оружие.

В ходе боев в Газе, начиная с 7 октября 2023 года, бригада "Нахаль" потеряла 86 бойцов и командиров.