В Нетании ранен подросток, задержаны бабушка, сын и внук

Полиция сообщает об аресте в Нетании трех членов семьи – пожилой женщины, ее сына и внука. Судя по сообщению полиции, несовершеннолетнего внука подозревают в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку.

Раненый был доставлен в больницу "Ланиадо".

По версии следствия, задержанные отец и бабушка главного подозреваемого пытались скрыть преступление и оказать помощь раненому в домашних условиях, не позволяя ему обратиться за квалифицированной медицинской помощью.