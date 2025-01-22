В Нетании ранен подросток, задержаны бабушка, сын и внук
время публикации: 22 января 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 14:56
Полиция сообщает об аресте в Нетании трех членов семьи – пожилой женщины, ее сына и внука. Судя по сообщению полиции, несовершеннолетнего внука подозревают в нанесении ножевого ранения 15-летнему подростку.
Раненый был доставлен в больницу "Ланиадо".
По версии следствия, задержанные отец и бабушка главного подозреваемого пытались скрыть преступление и оказать помощь раненому в домашних условиях, не позволяя ему обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
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