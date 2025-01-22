Внимание, розыск: пропала 38-летняя Орли Мирон из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 38-летней Орли Мирон из Петах-Тиквы. В последний раз ее видели утром 20 января около ее дома на улице Давид Франкфуртер. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, каштановые волосы с двумя косичками. Носит линзы голубого цвета. Описание одежды: черные брюки, белая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.