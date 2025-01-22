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Израиль

Внимание, розыск: пропала 38-летняя Орли Мирон из Петах-Тиквы

время публикации: 22 января 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 14:33
Внимание, розыск: пропала 38-летняя Орли Мирон из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 38-летней Орли Мирон из Петах-Тиквы. В последний раз ее видели утром 20 января около ее дома на улице Давид Франкфуртер. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, каштановые волосы с двумя косичками. Носит линзы голубого цвета. Описание одежды: черные брюки, белая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.

Израиль
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