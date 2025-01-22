Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 января, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. В первой половине дня местами слабые дожди. Вечером дожди усилятся. Возможны затопления в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 10-18, в Мицпе-Рамоне – 12-18, на побережье Мертвого моря – 16-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-18, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 12-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг температура понизится, дожди. В пятницу дожди ослабнут, переменная облачность. В субботу – переменная облачность.